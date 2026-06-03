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Detik-detik Pembunuh Bayaran Beraksi di Bekasi, WNA Korsel Itu Hanya Sempat Berdiri

Detik-detik Pembunuh Bayaran Beraksi di Bekasi, WNA Korsel Itu Hanya Sempat Berdiri
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Pelaku pembunuhan berencana terhadap WNA asal Korsel sudah ditangkap polisi. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - BEKASI – Berikut ini detik-detik pembunuh bayaran melakukan aksinya yang menyasar Warga Negara Asing asal Korea Selatan Byong Chan Sang (66).

Polisi mengungkap kronologis disertai fakta-fakta kasus pembunuhan berencana terhadap WNA tersebut (66) di kediaman korban, Kampung Buaran, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Pol. Sumarni mengatakan pembunuhan tersebut berawal dari kesepakatan antara tersangka SJ dan HW untuk menghabisi korban dengan imbalan Rp139 juta.

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HW selaku eksekutor mempersiapkan aksi secara matang sebelum menghabisi nyawa korban di rumahnya.

"Sebelum eksekusi dilakukan, keduanya beberapa kali bertemu guna membahas rencana pembunuhan, kata Sumarni di Mapolres Metro Bekasi, Selasa (2/6).

“HW bahkan meminta tambahan dana Rp9 juta yang rencananya digunakan untuk membeli sepeda motor guna memantau aktivitas di sekitar rumah korban," sambung Kombes Pol. Sumarni.

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Pada Selasa (26/5/2026) sekitar pukul 22.40 WIB, HW berangkat menuju rumah korban.

Saat itu, ia mengenakan hoodie biru, topi hitam, masker hitam, celana panjang dan sandal selop untuk menyamarkan identitas.

Pembunuhan berencana: berikut ini detik-detik pembunuh bayaran melakukan aksinya yang menyasar WNA asal Korsel di Bekasi.

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