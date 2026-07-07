Detik-Detik Pembunuhan Pelajar di Yogyakarta

jpnn.com, YOGYAKARTA - Polisi menggelar rekonstruksi dengan memeragakan sebanyak 19 adegan dalam tindak pidana kekerasan terhadap pelajar hingga meninggal dunia yang terjadi di depan SMA Negeri 3 Yogyakarta.

"Total sekitar ada 19 adegan dimulai dari proses korban dan pelaku bertemu di daerah Jalan Megelang hingga ke titik TKP (tempat kejadian perkara) depan SMAN 3 Yogyakarta," kata PS Kanit Unit 3 Satreskrim Polresta Yogyakarta Ipda Gara Purba usai rekonstruksi di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, adegan dalam rekonstruksi kasus kekerasan terhadap AA (18) pelajar salah satu SMK di Kabupaten Sleman tersebut diakhiri dengan adegan posisi korban terjatuh sebelum akhirnya meninggal dunia.

"Alhamdulillah proses rekonstruksi kita terkait perkara penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia terhadap korban anak berjalan dengan lancar. Semua proses dapat kita lalui dengan baik," katanya.

Ipda Gara mengatakan dalam adegan yang direkonstruksi tersebut menggambarkan fakta jelas bahwa korban menerima bacokan satu kali tepat pada dada atas bagian kanan, sehingga ketika proses korban dibawa ke rumah sakit di perjalanan korban terjatuh.

"Pada faktanya ketika ditolong oleh ambulans dalam perjalanan menuju rumah sakit. Namun, sampai di rumah sakit korban sudah meninggal dunia akibat terkena bacokan di dada," katanya.

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Dalam rekonstruksi diperankan oleh enam pelaku dan seorang korban dengan peran pengganti, selain itu tiga dari enam pelaku juga memakai peran pengganti dikarenakan tiga pelaku masih dalam pengejaran polisi atau DPO.

"Ada beberapa yang masih DPO kami gantikan dengan pemeran pengganti, imbauan dari saya untuk orang-orang yang masih dalam status DPO saat ini kita dari Satreskrim Yogyakarta akan terus melakukan pencarian terhadap DPO-DPO," katanya.