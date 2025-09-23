Detik-Detik Penangkapan Pelaku Begal Payudara Seusai Beraksi di Karang Pilang Surabaya

jpnn.com, SURABAYA - Seorang pemuda di Surabaya berinisial BAK, 24, ditangkap lantaran membegal payudara mahasiswi berinisial AF, 19.

Tindakan tak senonoh yang menimpa wanita asal Taman, Sidoarjo, Jawa Timur, itu terjadi di Jalan Karang Pilang depan tempat fitnes, pada Rabu (17/9) pukul 20.00 WIB.

Kanit Reskrim Polsek Karang Pilang IPTU Ludfi menjelaskan kejadian itu bermula saat pelaku tengah mengendarai sepeda motornya, melihat korban AF.

Pelaku kemudian membuntuti AF hingga ke jalan sepi. Tersangka memepet korban dari sisi kanan, lalu membegal payudara korban.

"Pengakuan tersangka telah beraksi sebanyak tiga kali. Pernah melakukan di Taman Sidoarjo, Kebraon Surabaya dan sekarang di Jalan Karang Pilang,” ujar Ludfi, Selasa (23/9).

Aksi ini diketahui warga sekitar. Mereka lalu mengejar pelaku hingga akhirnya tertangkap.

"Pelaku ini sempat dikejar korban dan berteriak teriak pelecehan. Kami berjarak 400 meter dari aksi pembegalan, pelaku ditangkap di depan gapuro Marinir Karang Pilang,” ujar Ludfi.

Pengakuan pelaku, aksi itu dilakukan karena ketagihan melihat tubuh sintai korban. Dia merasa legah setelah melakukan aksi keji itu.