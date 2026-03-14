Detik-Detik Pencuri Motor di Karawang Tewas Dihakimi Massa

jpnn.com, KARAWANG - Aksi pencurian sepeda motor di Dusun Sukarela, Desa Kertamulya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, berakhir tragis.

Satu dari dua pelaku tewas diamuk massa setelah aksi mereka terpergok warga pada Senin (10/3/2026) sekitar pukul 09.00 WIB.

Kasie Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan di Karawang, Senin menyampaikan peristiwa itu terjadi di Dusun Sukarela, Desa Kertamulya, Kecamatan Pedes, Karawang pada Senin, sekitar pukul 09.00 WIB.

Sebuah rekaman video peristiwa kedua pelaku curanmor tengah diamuk massa sempat beredar luas di media sosial.

Cep Wildan mengakui rekaman video itu berkaitan dengan pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kecamatan Pedes, Karawang.

Ia mengatakan setelah mendapat informasi dari masyarakat, polisi segera mendatangi lokasi kejadian untuk mengamankan situasi serta mengevakuasi dua orang yang diduga sebagai pelaku curanmor yang sebelumnya telah diamankan dan dihakimi oleh warga.

Petugas kemudian mengevakuasi kedua terduga pelaku ke RSUD Karawang untuk mendapatkan penanganan medis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, satu orang terduga pelaku berinisial A dinyatakan meninggal dunia, sementara satu orang lainnya berinisial K alias E saat ini masih menjalani perawatan.