Detik-detik Penjambret Membawa Sajam Melukai Wajah Perempuan Muda

jpnn.com - SEMARANG – Pelaku penjambretan melukai wajah perempuan di Jalan Halmahera, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Minggu (5/4).

Kasus penjambret bersenjata tajam (sajam) bertindak sadis itu saat ini ditangani Polsek Semarang Timur.

Kapolsek Semarang Timur Iptu Andy Susanto menjelaskan kronologis kejadian.

Peristiwa tersebut bermula ketika korban ACH (31) menjemput temannya YH (30) di rumahnya di Jalan Halmahera saat akan berangkat beribadah ke gereja.

Begitu tiba di depan rumah korban YH, ACH yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba dipepet dua orang yang berboncengan sepeda motor.

"Pelaku memaksa korban agar menyerahkan dompet dan telepon seluler" katanya di Semarang, Senin (6/4).

Baca Juga: Komplotan Jambret Ini Beraksi di Pantai Anyer dan Carita

Korban YH yang mengetahui temannya diancam dua orang tak dikenal, secara spontan berupaya menolong.

Pelaku ternyata membawa sajam dan berusaha menyerang YH yang memberikan perlawanan.