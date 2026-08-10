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Detik-Detik Penyelamatan Pekerja Proyek Tertimpa Turap di Jatinegara

Detik-Detik Penyelamatan Pekerja Proyek Tertimpa Turap di Jatinegara
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Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur (Jaktim) mengevakuasi dua pekerja proyek normalisasi saluran air yang tertimpa material beton turap di Jalan D.I. Panjaitan, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (9/8/2026). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

jpnn.com - Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur (Jaktim) berhasil mengevakuasi dua pekerja proyek normalisasi saluran air yang tertimpa material beton turap di Jalan D.I. Panjaitan, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur.

"Dua pekerja yang dievakuasi karena tertimpa material beton turap di kawasan Cipinang Cempedak," kata Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Parlin Nainggolan di Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (/9/8/026).

Evakuasi berlangsung selama lebih dari tiga jam. Petugas harus bekerja hati-hati lantaran sebagian tubuh salah satu korban berada di dalam air keruh dan tertimbun material beton.

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"Cukup sulit karena bagian tubuh korban berada di dalam air. Airnya keruh dan korban juga tertimbun beton," ujar Parlin.

Dia menjelaskan, untuk memudahkan proses evakuasi, petugas terlebih dahulu mengurangi debit air di lokasi menggunakan mesin pompa.

Setelah air berkurang, petugas dapat bekerja lebih maksimal untuk mengangkat material yang menimpa korban.

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Petugas juga mengerahkan peralatan berat untuk membantu proses evakuasi material beton dan reruntuhan di sekitar lokasi.

"Kami mengerahkan 25 personel Gulkarmat Jakarta Timur dengan dukungan enam unit kendaraan diterjunkan dalam proses penyelamatan tersebut," ucap Parlin.

Petugas Gulkarmat Jakarta Timur berhasil mengevakuasi dua pekerja proyek normalisasi saluran air yang tertimpa material beton turap di Jatinegara.

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