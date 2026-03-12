Detik-Detik Perampokan SPBU di Babelan, Ini Kata Polisi soal Pelaku

jpnn.com - Personel Kepolisian Resor (Polres) Metro Bekasi sedang memburu komplotan pelaku perampokan yang beraksi dengan cara kekerasan terhadap sejumlah karyawan di sebuah SPBU Jalan Raya Babelan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.

Dalam peristiwa perampokan itu pelaku berhasil menggondol uang tunai senilai Rp 130 juta.

"Kami masih melakukan penyelidikan dan mengejar para pelaku yang terlibat dalam peristiwa ini," kata Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Pol. Sumarni di Cikarang, Rabu (11/3/2026).

Dia menyebut petugas yang menerima laporan peristiwa itu langsung menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan sejumlah barang bukti, termasuk meminta keterangan para saksi.

Polisi juga memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi untuk mengidentifikasi pelaku.

"Para korban juga telah dimintai keterangan untuk membantu proses penyelidikan lebih lanjut," ucapnya.

Berdasarkan keterangan korban yang diperkuat alat bukti, komplotan pelaku berjumlah empat orang mendatangi lokasi kejadian pada Selasa (10/3/2026) pukul 03.30 WIB, saat situasi masih relatif sepi.

Begitu tiba di lokasi, para pelaku langsung mengancam para pegawai menggunakan senjata diduga pistol mainan.