Detik-detik Pocong Mengetuk Jendela Kamar Nina, Gempar!

jpnn.com - PEKANBARU - Warga Perumahan Bavanda, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dibuat geger dengan kemunculan sosok menyerupai pocong yang mendatangi salah satu rumah warga, Selasa (2/6/2026) malam.

Sosok yang diduga orang menyamar sebagai pocong itu akhirnya dikejar warga setelah aksinya diketahui pemilik rumah.

Namun, si pocong berhasil melarikan diri ke areal semak-semak dan menghilang tanpa jejak.

Kasatreskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Rian Diansyah menjelaskan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 20.30 WIB di Perumahan Bavanda Blok A12, Jalan Al Anras.

“Korban sekaligus saksi, Nina (23), mengaku awalnya mendengar suara pintu besi rumah bagian depan terbuka disusul suara ketukan dua kali pada jendela kaca,” kata Anggi Rabu (3/6).

Merasa curiga, Nina kemudian mendekati jendela kamar yang berada di bagian depan rumah.

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Saat itulah ia terkejut melihat sosok berpakaian menyerupai pocong berdiri di luar rumah.

“Saat dilihat lebih dekat, bagian kaki sosok tersebut terlihat menggunakan celana jin hitam dan sepatu,” ujar Anggi.