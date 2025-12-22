Detik-Detik Rakit Membawa Rombongan Wagub Aceh Terbalik, Orang-Orang Panik

menu
Rakit darurat yang membawa rombongan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meninjau daerah terisolir terbalik di sungai kawasan Pameu Aceh Tengah, Minggu (21/12/2025). ANTARA/HO-Tangkapan layar video warga

jpnn.com - Sebuah rakit darurat yang membawa rombongan Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah tiba-tiba terbalik saat menyeberangi sungai di kawasan Pameu, Kabupaten Aceh Tengah.

Akibatnya, Wagub Aceh Fadhlullah dan rombongan tercebur ke sungai yang keruh. Bahkan, rakit yang terbalik sempat menimpa penumpang.

"Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, semua selamat," kata Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Aceh, Akkar Arafat, di Banda Aceh, Minggu (21/12/2025).

Peristiwa itu terjadi ketika rombongan ‎meninjau masyarakat di daerah Pameu, Kabupaten Aceh Tengah yang masih terisolasi akibat kerusakan infrastruktur pascabencana banjir bandang dan tanah longsor.

‎Kunjungan tersebut dilakukan guna memperoleh gambaran riil dampak bencana serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

Dalam perjalanan menuju lokasi, kata Akkar, rombongan Wagub Aceh bersama General Manager PLN harus menempuh jalur alternatif dengan menyeberangi sungai menggunakan rakit darurat.

Saat menyeberang, rakit darurat yang ditumpangi tiba-tiba terbalik, mengakibatkan Fadhlullah beserta rombongan terjatuh ke sungai.

Kondisi itu membuat orang-orang yang berada di pinggir sungai panik, lalu menceburkan diri untuk menolong penumpang yang tenggelam.

