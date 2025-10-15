Detik-detik Siswa SMPN 1 Geyer Grobogan Ambruk pada Perkelahian Ke-2, Dipicu Perundungan

jpnn.com - GROBOGAN - Polres Grobogan, Jawa Tengah, sedang menyelidiki kasus kematian siswa SMP Negeri 1 Geyer berinisial ABP (12) yang diduga menjadi korban perundungan di lingkungan sekolah.

Peristiwa tragis itu terjadi saat kegiatan kerja bakti di sekolah pada Sabtu (11/10) lalu.

Kapolres Grobogan AKBP Ike Yulianto menjelaskan insiden bermula ketika para pelajar kerja bakti sekitar pukul 07.30 WIB.

Baca Juga: 14 Pelajar Terlibat Perundungan yang Berujung Kekerasan di Blitar

Siswa membersihkan area luar kelas, sementara siswi bertugas di dalam ruangan.

Di tengah kegiatan, korban sempat diejek oleh seorang teman yang menyebutnya wadon atau perempuan.

Ejekan bermuatan perundungan itu memicu perkelahian pertama antara keduanya. Namun, segera dilerai oleh teman-teman sekelas.

“Setelah dilerai, perkelahian sempat selesai,” ujar AKBP Ike dalam keterangan resmi, Rabu (15/10).

Namun, sekitar pukul 11.30 WIB setelah jam istirahat, terjadi perkelahian kedua.