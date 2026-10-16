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Detik-Detik Siswi Kejar Perampas Hp, Dor, Dor! Pelaku Bawa Airsoft Gun

Detik-Detik Siswi Kejar Perampas Hp, Dor, Dor! Pelaku Bawa Airsoft Gun
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Petugas kepolisian menunjukkan barang bukti kasus pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata jenis "airsoft gun" yang menimpa seorang pelajar perempuan berusia 17 tahun di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, saat konferensi pers di Mapolres Metro Bekasi, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026). ANTARA/Pradita Kurniawan Syah

jpnn.com, BEKASI - Seorang pelajar perempuan berusia 17 tahun di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menjadi sasaran tembakan senjata jenis airsoft gun saat berusaha mengejar pelaku yang merampas telepon genggam (handphone) miliknya.

Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol. Andi Oddang Riuh Hutomo di Cikarang, Kamis, mengatakan peristiwa tersebut terjadi di Perumahan Panji Buwono, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, pada Rabu (7/10) sekitar pukul 07.30 WIB.

Saat kejadian, korban berinisial RM bersama rekannya sedang mendorong sepeda motor ketika dihampiri tiga orang yang mengendarai sepeda motor.

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Para pelaku kemudian mengancam korban menggunakan senjata jenis airsoft gun. Salah seorang pelaku bahkan melepaskan tembakan ke udara sebelum merampas telepon genggam milik korban.

Korban sempat berusaha mengejar para pelaku sambil meminta pertolongan. Namun, salah seorang pelaku kembali melepaskan tembakan ke arah korban sebelum melarikan diri.

"Korban sempat berusaha mengejar pelaku sambil meminta pertolongan, tetapi pelaku kembali menembakkan senjata ke arah korban," kata Andi.

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Setelah menerima laporan korban, Unit Resmob Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan menelusuri rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian.

"Hasilnya, dua pelaku utama berinisial AZ dan SDZ diamankan di wilayah Bekasi Utara pada Jumat (9/10) pukul 02.00 WIB," ujarnya.

Seorang siswi berusia 17 tahun di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menjadi sasaran tembakan senjata jenis airsoft gun.

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