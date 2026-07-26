Detik-Detik Tribune VIP GOR Satria Purwokerto Ambruk, Puluhan Penonton Jadi Korban

jpnn.com - Puluhan penonton mengalami luka-luka dan dievakuasi ke sejumlah rumah sakit akibat tribune penonton VIP di Gelanggang Olahraga (GOR) Satria, Purwokerto, ambruk dalam ajang Kejuaraan Nasional Drift Speed Fest, Minggu siang (26/7/2026).

Insiden terjadi sesaat setelah pembukaan acara oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ambruknya tribune terjadi ketika panitia membagikan merchandise kepada penonton sehingga memicu kerumunan dan banyak orang bergerak menuju bagian depan tribune.

Puluhan korban mengalami luka akibat terjatuh maupun tertimpa penonton lain saat bagian tribune ambruk.

Sejumlah ambulans diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi korban menuju beberapa rumah sakit di wilayah Purwokerto.

Salah seorang korban, Bagus, mengatakan penonton yang berada di bagian atas tribune jatuh secara bersamaan sehingga menyebabkan banyak orang saling bertumpukan.

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"Yang di sana akhirnya pada jatuh ke sini. Jadi saling tertumbuk-tumbuk," katanya.

Suasana panik terjadi saat peristiwa berlangsung. Banyak penonton berteriak meminta pertolongan, termasuk beberapa anak yang berada di lokasi.