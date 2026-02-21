Detik-Detik Truk Terguling di Bandung setelah Menyenggol Ford Hitam
jpnn.com - Personel Satlantas Polrestabes Bandung mengevakuasi sebuah truk terguling di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, pada Jumat malam (20/2/2026).
Konon truk itu terguling setelah menabrak mobil Ford hitam.
Danru 1 Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung Aiptu Ruhinda menjelaskan insiden bermula dari mobil boks tersangkut pohon yang menjorok ke bahu jalan sehingga pengemudi kehilangan kendali.
"Mobil boks menyangkut pohon yang menjorok ke jalan. Karena tinggi kendaraan, bagian kiri atas tersangkut," kata Ruhinda saat dikonfirmasi di Bandung.
Akibat benturan tersebut mobil boks oleng ke kanan dan pada saat bersamaan melaju mobil Ford hitam.
Seketika itu pula truk yang oleng menyenggol mobil Ford sehingga pengemudi mobil itu mengalami luka-luka.
Ruhinda menyebut mobil Ford mengalami kerusakan pada pintu kiri bagian depan.
"Di dalam kendaraan tersebut terdapat seorang perempuan yang duduk di jok depan kiri dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Mayapada untuk mendapatkan perawatan," katanya.
Satlantas Polrestabes Bandung mengevakuasi sebuah truk terguling setelah menyenggol Ford hitam di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jumat malam (20/2/2026).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kesal Balita Mau Muntah, ART di Bandung Pukul Wajah Anak Majikan
- Butuh Biaya Berobat TBC, Pria Mengamuk dan Curi HP di Buahbatu
- Hati-Hati! Mi Kuning Berformalin Beredar di Garut, Polisi Gerebek Gudang Pembuatan
- Ada Tabrakan Beruntun 5 Kendaraan di Kota Batu, Innalillahi, Begini Kronologinya
- 3 Orang Tewas Ditimpa Kontainer di Karawang, Sopir Truk Terancam 12 Tahun Penjara
- Pagar Rumah Jusuf Kalla Ditabrak Mobil