Detik-Detik Truk Terguling di Bandung setelah Menyenggol Ford Hitam

Petugas saat melakukan proses evakuasi terhadap mobil boks yang terguling di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/2/2026). (ANTARA/Rubby Jovan)

jpnn.com - Personel Satlantas Polrestabes Bandung mengevakuasi sebuah truk terguling di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, pada Jumat malam (20/2/2026).

Konon truk itu terguling setelah menabrak mobil Ford hitam.

Danru 1 Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung Aiptu Ruhinda menjelaskan insiden bermula dari mobil boks tersangkut pohon yang menjorok ke bahu jalan sehingga pengemudi kehilangan kendali.

"Mobil boks menyangkut pohon yang menjorok ke jalan. Karena tinggi kendaraan, bagian kiri atas tersangkut," kata Ruhinda saat dikonfirmasi di Bandung.

Akibat benturan tersebut mobil boks oleng ke kanan dan pada saat bersamaan melaju mobil Ford hitam.

Seketika itu pula truk yang oleng menyenggol mobil Ford sehingga pengemudi mobil itu mengalami luka-luka.

Ruhinda menyebut mobil Ford mengalami kerusakan pada pintu kiri bagian depan.

"Di dalam kendaraan tersebut terdapat seorang perempuan yang duduk di jok depan kiri dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Mayapada untuk mendapatkan perawatan," katanya.

Satlantas Polrestabes Bandung mengevakuasi sebuah truk terguling setelah menyenggol Ford hitam di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jumat malam (20/2/2026).

