Detik-detik Umar Sidik Ditikam, Berawal saat Mobilnya Mogok, Sempat Viral

jpnn.com - GOWA - Dua terduga pelaku penikaman terhadap pemuda bernama Umar Sidik (24) di depan Puskesmas Tompobulu, Malakaji, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, telah menyerahkan diri.

Sebelumnya, kedua pelaku berstatus buron dan kasus penganiayaan ini sempat viral di media sosial.

"Korban mengalami luka tusuk pada bagian perut diduga dilakukan oleh pelaku inisial S dan R yang saat ini sudah menyerahkan diri ke Polres Gowa," kata Plt Kasatreskrim Polres Gowa Iptu Arman Tarru saat ungkap kasus di Gowa, Minggu (3/5) malam.

Arman menjelaskan, kejadian tindak pidana kekerasan secara bersama-sama tersebut terjadi pada Rabu (29/4) sekitar pukul 22.40 WITA di depan Puskesmas Tompobulu, Kelurahan Malakaji, Gowa.

Saat itu mobil korban sedang mogok menuju perjalanan pulang ke rumahnya di wilayah Dusun Pajagalung, Desa Tanete sehingga berhenti untuk memeriksa kendaraannya. Kondisi di lokasi kala itu sedang sepi.

Korban Umar berusaha memperbaiki pengapian mesin mobilnya hingga berbunyi. Suara knalpot brongnya menimbulkan suara keras dan bising saat gas digeber sehingga mengganggu warga sekitar.

Para pelaku mendatanginya dan menegur Umar dan terjadi cekcok. Lantas, terduga pelaku menikam korban pada bagian perut.

Akibat serangan tersebut, korban langsung terjatuh dengan luka serius, kritis. Sedangkan terduga pelaku langsung melarikan diri.