Detik-detik Wanita di Cimahi Kejar dan Tabrak Penjambret
jpnn.com, CIMAHI - Seorang pengendara sepeda motor harus menjalani perawatan di rumah sakit, setelah menjadi korban penjambretan di Jalan Jenderal Amir Machmud, Kota Cimahi pada Minggu (18/1/2026) malam.
Kepala Seksi Humas Polres Cimahi Iptu Gofur Supangkat mengatakan, aksi pencurian dilakukan oleh dua pelaku dengan pemberatan atau curat dialami seorang wanita.
"Betul, ada pencurian dengan kekerasan atau penjambretan di Jalan Amir Machmud sekitar pukul 23.40 WIB. Korbannya itu perempuan dan pelakunya ada dua orang," kata Gofur saat dikonfirmasi, Senin (19/1).
Peristiwa penjambretan tersebut bermula ketika korban berinisial FR (22), warga Desa Cikalong, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB) melaju dari arah Bandung menuju Cimahi menggunakan sepeda motor. Dia melaju dalam kecepatan sedang.
Namun tiba-tiba datang dua orang pelaku yang menggunakan sepeda motor ada disamping korban, lalu menyambar tas selendangnya di seberang SPBU Pesantren. Tas itu berisi barang berharga korban seperti ponsel dan dompet.
"Setelah berhasil mengambil tas korban, kemudian para pelaku melarikan," ucap Gofur.
Namun, korban tidak merelakan begitu saja barang-barangnya dijambret pelaku.
Dia mengejar pelaku hingga akhirnya korban melakukan aksi tidak terduga karena nekat menabrakan kendaraanya di tempat kejadian perkara (TKP) Jalan Jendral Amir Machmud, RT 01/01, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi.
Aksi heroik dilakukan seorang wanita yang bekat menabrakkan sepeda motornya ke arah pelaku, setelah barang berharganya dijambret.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pendarahan Otak, Korban Penganiayaan di Bandung Tewas
- Soal Insinerator Mini, Walkot Bandung Tegas Ikut Larangan Menteri LH
- Menteri LH Beri Peringatan Keras, Pengelola Pasar Caringin Tak Merasa Salah soal Sampah
- 3 Korban Kekerasan Seksual Dokter Priguna Terima Restitusi Rp 137 Juta
- Menteri LH Tegas Larang Insinerator Mini, tetapi Bandung Masih Menggunakan
- Menteri LH Minta Wako Bandung Pidanakan yang Tak Becus Kelola Sampah Mandiri