Detik-Detik Wanita di Palembang Sebelum Ditemukan Tewas di Kamar Hotel

jpnn.com, PALEMBANG - Misteri kematian Anti Puspita Sari, 22, wanita muda yang ditemukan tewas di kamar Hotel Lendosis di Jalan Perintis Kemerdekaan Palembang mulai menemukan titik terang.
Tim Polrestabes Palembang juga sudah mengantongi bukti rekaman CCTV, dalam rekaman tersebut korban yang memakai baju warna hijau botol, rok biru dan jilbab merah jambu check-in bersama seorang pria.
Pria tersebut memakai sweater dan memakai masker hitam.
Pelaku dan korban berada di dalam kamar selama 2 jam, ini berdasarkan check-in keduanya pada pukul 16.00 WIB.
Lalu pada pukul 18.00 WIB, pelaku keluar dan meninggalkan kamar dengan mengunci kamar tersebut.
"Selain dibunuh Anti juga menjadi korban pencurian. Sebab, hingga kini motor korban tidak ditemukan," ungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Harryo Sugihhartono, Senin (13/10/2025).
Harryo mengatakan kasus ini meliputi tindak pidana pembunuhan, pencurian, penganiayaan dengan kekerasan, dan tindakan seksual terhadap korban.
"Ini kesimpulan yang beberapa hari ini kami dapatkan," kata Harryo.
Polisi mengantongi bukti rekaman CCTV Anti Puspita Sari, 22, korban yang tewas di kamar Hotel Lendosis Palembang.
