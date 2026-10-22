Deus Slidetoberfest 2026 Digelar di Bali, 3 Hari Penuh Keseruan

jpnn.com, BALI - Rangkaian Deus Slidetoberfest 2026 kembali digelar di Bali, Indonesia pada 23 hingga 25 Oktober 2026 mendatang.

Perhelatan tahunan yang berlangsung selama tiga hari itu menghadirkan kemeriahan surfing, sepeda motor, musik, dan kreativitas.

Deus Slidetoberfest 2026 bergerak di antara tiga pantai dengan karakter masing-masing. Ada yang datang untuk mengejar ombak, menguji kecepatan mesin, dan tampil dengan kostum balap yang lebih mencuri perhatian daripada balapan.

Director Deus, Arthur Jean Alois Perrin, menegaskan bahwa Slidetoberfest punya makna yang lebih luas. Menurutnya, acara tersebut merupakan perayaan atas nilai-nilai yang dipegang Deus.

"Slidetober jauh lebih dari sekadar acara motor. Bagi kami, ini adalah perayaan atas segala hal yang diwakili Deus, yaitu kreativitas, kebebasan, persahabatan, dan hasrat bersama untuk berkendara, baik di atas dua roda maupun di atas papan selancar," ungkap Arthur Jean Alois Perrin.

Menurutnya, Deus Slidetoberfest 2026 tidak berorientasi pada siapa yang paling cepat.

Kebersamaan menjadi tujuan utama bagi seluruh peserta dan pengunjung.

"Pada akhirnya, ini bukan soal memenangi balapan; ini soal bersenang-senang, menghabiskan waktu bersama, dan merayakan segala hal yang diwakili Deus," jelasnya.