Deva Mahenra Kembali Perankan 'Aris' dalam Ipar Adalah Maut The Series, Mikha Merespons

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Deva Mahenra memerankan karakter Aris dalam Ipar Adalah Maut The Series.

Sebelumnya dalam film Ipar Adalah Maut, dia juga memerankan karakter tersebut.

Deva Mahenra lantas mengungkapkan reaksi istrinya, Mikha Tambayong terkait perannya tersebut.

"Dia cuma geleng-geleng. Serius? Geleng-geleng sambil ketawa," ujar Deva Mahenra dalam perilisan trailer baru Ipar Adalah Maut The Series di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (3/11).

Menurutnya, sang istri hanya tertawa menanggapi dirinya yang kembali memerankan karakter Aris.

"Responsnya tuh kayak begini nih, pas gua kasih tahu ya. 'Aku kayaknya bakal jadi Aris lagi nih', 'serius?' Begitu. Ketawa dia saking, buat dia tuh kayak kocak begitu, 'kok bisa jadi Aris lagi?' Yang lainnya, kan, ganti," ucap Deva Mahenra.

Dia menuturkan Mikha Tambayong sempat mempertanyakan mengapa dirinya kembali didapuk sebagai Aris.

Padahal karakter Nisa dan Rani dalam series tersebut digantikan.