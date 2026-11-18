Developer RI LYTO Garap Game Ragnarok Castle untuk Pasar Global, Siap Dirilis 2027
jpnn.com, BANGKOK - Gravity resmi mengumumkan Ragnarok Castle sebagai game Ragnarok online pertama yang digarap oleh pengembang asal Indonesia, yakni LYTO.
Pengumumkan eksklusif itu disampaikan dalam ajang Ragnarok Festa 2026 di UOB Live Hall Emsphere, Bangkok, Thailand.
Game itu rencananya dirilis secara global pada 2027 untuk perangkat Android, iOS, dan HTML5.
CEO LYTO Andi Suryanto memperkenalkan game itu dalam sesi Global Playground Gravity Visionary 2027.
Dia menyebut game itu memadukan taktik pertempuran dengan pembangunan kastil. Sebagai developer dari Ragnarok Castle, LYTO merancang game ini untuk memberikan pengalaman baru yang sangat berbeda bagi para penggemar franchise Ragnarok.
Keunggulan utama dari game itu adalah hadirnya mekanisme Castle Raids. Nantinya pemain dapat merasakan ketegangan nyata dalam menyerbu kastil milik pemain lain.
"Melalui panggung kompetitif ini, kami ingin membuktikan bahwa kekuatan mentah dari hero bukanlah penentu mutlak kemenangan. Di Ragnarok Castle, strategi cerdas, perhitungan formasi tim, dan fondasi kastil yang kuat adalah kunci utama yang memungkinkan pemain dengan hero lebih lemah selalu bisa membalikkan keadaan dan mengalahkan lawan yang memiliki power jauh lebih tinggi," ungkap Andi dalam siaran persnya, Selasa (17/11).
Sebagai pengembang, LYTO sukses membangun diferensiasi yang kuat dibanding game strategi fantasi abad pertengahan lainnya.
Gravity resmi mengumumkan Ragnarok Castle sebagai game Ragnarok Online pertama yang digarap oleh pengembang asal Indonesia, yakni LYTO.
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