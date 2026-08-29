Devya Dental Clinic Berikan Pemeriksaan Gigi Gratis Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan siswa dan siswi berkebutuhan khusus dari SLB A Pembina Lebak Bulus, Jakarta Selatan, mendapat pengalaman berharga, yaitu diperiksa kesehatan giginya serta diberi penyuluhan bagaimana merawat yang baik dan benar.

Tawa bahagia terlihat dari para siswa ini tidak terlihat raut ketakutan, hal ini karena para tenaga medis yang memeriksa melayani penuh cinta dan kasih.

Hampir rata-rata siswa di SLB A Pembina Lebak Bulus mengaku bahwa ini merupakan pengalaman pertama. Pemeriksaan gigi dilakukan dengan berdialog terlebih dahulu dengan siswa agar rileks barunkemudian tenaga medis melakukan pemeriksaan secara detil.

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Para siswa dan siswi didampingi oleh guru dan juga orang tua dalam menjalani pemeriksaan serta penyuluhan terhadap kesehatan gigi.

Devya Dental Clinic bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Moestopo melaksanakan bakti sosial kepada 300 siswa dari Sekolah Luar Biasa A Pembina Lebak Bulus.

Kegiatan pemeriksaan kesehatan gigi, penyuluhan dan kemudian melakukan gosok gigi bersama adalah rangkaian dari kegiatan tersebut.

Hadir dalam acara yang bertema beauty beyond vision empowering every smile adalah Ida Rachmawati, istri dari Menteri Kesehatan, artis Marini Zumarnis, Melanie Subono, dan Yuni Shara yang terlihat antusias dan penuh haru mendampingi para siswa berkebutuhan khusus menjalani kegiatan tersebut.

Menurut Ida Rachmawati, kegiatan sosial seperti ini memang harus sering dilakukan terutama pada anak-anak berkebutuhan khusus yang memang harus terus diberi perhatian dan kasih sayang. Terkait kegiatan pemeriksaan dan penyuluhan gigi menurutnya hal ini penting mengingat sakit gigi menempati urutan teratas penyakit yang dikeluhkan masyarakat.