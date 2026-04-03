Dewa Budjana Gelar Konser Pranayama, Intimate Musical Journey di Deheng House

jpnn.com, JAKARTA - Gitaris, komposer, dan produser musik, Dewa Budjana, akan menggelar konser bertajuk Pranayama di DeConcert Room, Deheng House, Jakarta Selatan pada 10 April 2026

Konser tersebut menjadi momen spesial, menandai kembalinya Dewa Budjana dalam format konser tunggal setelah cukup lama tidak tampil dalam setting intimate.

Mengusung konsep yang lebih personal dan mendalam, Pranayama menawarkan pengalaman musikal yang tidak hanya didengar, tetapi juga dirasakan.

“Saya ingin menghadirkan pengalaman musik yang lebih dekat dan jujur dengan penonton. ‘Pranayama’ bukan sekadar konser, tapi perjalanan rasa,” ungkap Dewa Budjana.

Dalam konser tersebut, Budjana akan membawakan sejumlah karya dari album terbarunya seperti On the Way Home, Dreamland, dan Karma, yang sebelumnya direkam secara live di Praha, Republik Ceko, sebuah proses yang penuh tantangan sekaligus eksploratif secara musikal.

Dia akan tampil bersama musisi-musisi yang telah lama berkolaborasi dengannya, yaitu Shadu Rasjidi (bass), Yandi Andaputra (drum), Dio Siahaan (synthesizer), Irsa Destiwi (piano), serta Jaeko Siena (perkusi & suling).

Tidak hanya itu, konser tersebut juga bakal menghadirkan penampilan spesial dari Endah Widiastuti (vokal/gitar).

Sebagai venue, Deheng House menghadirkan ruang pertunjukan yang dirancang untuk pengalaman musik yang lebih intim dan berkualitas.