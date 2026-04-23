Dewa United Ambil Langkah Bijak, Kasus EPA U-20 Diserahkan ke PSSI

jpnn.com - Dewa United U-20 memilih meredam polemik menyusul insiden panas yang terjadi pada ajang Elite Pro Academy (EPA) U-20.

Klub memilih meredam konflik dengan menggelar pertemuan bersama Bhayangkara Youth di Dewa United Arena, Tangerang, Rabu (23/4/2026).

Pertemuan itu menjadi titik temu setelah insiden keras yang terjadi dalam laga di Stadion Citarum, Semarang.

Suasana yang awalnya diprediksi panas justru berubah cair. Kedua kubu sepakat menutup persoalan dengan pendekatan kekeluargaan dan menjadikannya bahan pembelajaran dalam pembinaan pemain muda.

Direktur Akademi Dewa United Development Firman Utina memastikan proses komunikasi berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan positif bagi semua pihak.

"Syukurlah, pertemuan hari ini berjalan baik. Kami sudah duduk bersama, bersalaman, dan memilih untuk saling memaafkan."

"Anak-anak ini adalah tanggung jawab kami bersama, mereka harus kita jaga dan lindungi," ucap mantan kapten Timnas Indonesia itu.

Dalam pertemuan tersebut, pihak-pihak yang terlibat insiden juga telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung.