JPNN.com » Olahraga » Basket » Dewa United Bangga Bikin Sulit KBS Raih Kemenangan dengan Kondisi Pincang

Pemain Dewa United Banten, Dio Tirta Saputra saat berlaga pada ajang IBL 2026 melawan Kesatria Bengawan Solo di Sritex Arena, Solo, Rabu (11/2). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com, SERANG - Tim basket Dewa United Banten harus puas telan kekalahan kedua di IBL 2026 saat melawan Kesatria Bengawan Solo.

Bertandang ke Sritex Arena, Solo, Rabu (11/2) tim berjuluk Anak Dewa itu menyerah dengan skor 84-95.

Pelatih Dewa United Banten, Augusti Julbe mengapresiasi perjuangan anak asuhannya di laga ini yang tampil pincang.

Juara bertahan IBL tersebut tercatat tidak bisa memainkan Joshua Ibarra yang tengah mengalami cedera telapak tangan.

Adapun Jordan Adams masih belum bisa diturunkan seusai masih menjalani pemulihan cedera pinggang.

Praktis Dewa United hanya bermain dengan satu pemain asing yakni D. J. Cooper.

Dewa United masih bisa tampil solid dengan komposisi pincang kendati harus menyerah dengan margin 11 poin dari Kesatria Bengawan Solo.

“Selamat untuk Kesatria Bengawan Solo. Mereka mengontrol pertandingan dari awal sampai akhir.” 

Dewa United Banten puas kendati telan kekalahan kedua di IBL 2026 saat melawan Kesatria Bengawan Solo, Rabu (11/2)

