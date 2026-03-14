Dewa United Banten Cari Pelampiasan Setelah Tersingkir di Asia, Persija Mesti Waspada
jpnn.com, JAKARTA - Dewa United Banten bertekad bangkit saat jumpa Persija Jakarta pada laga lanjutan Super League 2025/26.
Tim berjuluk Banten Warriors itu datang ke ibu kota setelah tersingkir pada ajang AFC Challenge League dari Manilla Digger.
Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink mengungkapkan anak asuhannya sudah melupakan hasil buruk di kompetisi Asia.
Saat ini fokus Ricky Kambuaya dan kolega meraih poin penuh saat menghadapi Persija Jakarta.
“Kami harus menghadapi kekecewaan setelah tersingkir dari kompetisi Asia pada laga pekan lalu,” katanya.
“Sekarang kami menghadapi Persija selalu menjadi pertandingan yang menarik untuk dimainkan, sehingga itulah yang kini menjadi fokus persiapan kami,” ujar pelatih asal Belanda itu.
Mantan pelatih Galatasaray itu menilai Dewa United punya peluang memberikan kejutan.
Semua pemain punya tekad untuk mencari pelampiasan setelah pada laga terakhir tidak tampil maksimal.
