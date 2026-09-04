Dewa United Banten Ditantang Persik Kediri, Pembuktian Reputasi Osmar Loss

jpnn.com, KEDIRI - Dewa United Banten bertekad untuk mencuri poin pada lawatan ke markas Persik Kediri di laga perdana Super League 2026/27.

Tim berjuluk Banten Warriors tersebut percaya diri setelah melakukan persiapan matang selama ini.

Pelatih Dewa United, Osmar Loss menyebut Egy Maulana Vikri dan kolega punya persiapan yang panjang dan bagus menatap laga perdana kontra Persik.

Oleh sebab itu, juru taktik asal Brasil tersebut berharap anak asuhannya bisa memetik poin penuh di kandang tim berjuluk Macan Putih.

“Sebuah kehormatan bisa berada di sini. Persiapan kami berjalan cukup baik. Kami memiliki waktu yang panjang untuk berlatih,” ungkap pelatih kelahiran 3 Juli 1979 itu.

“Ini merupakan periode yang penting untuk menyusun strategi dan membangun filosofi permainan. Kami sangat antusias untuk memulai liga besok," lanjutnya.

Dewa United Banten tidak banyak mengubah komposisi dengan mempertahankan pemain asing lamanya macam Sonny Stevens, Nick Kuipers, Alexis Messidoro, Damion Lowe, hingga Taisei Marukawa.

Para pemain tersebut dipadukan dengan barisan lokal macam Rafael Struick, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, hingga Egy Maulana Vikri.