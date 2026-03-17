Dewa United Banten Menatap BCL Asia 2026 dengan Hasil Minor di IBL

Skuad Dewa United Banten saat berlaga pada ajang IBL 2026. Foto: Hariyanto/ Dokumentasi Dewa United Banten

jpnn.com - Tim basket Dewa United Banten akan berlaga pada ajang Basketball Champions League (BCL) Asia 2026.

Skuad asuhan Augusti Julbe itu tampil di kompetisi Asia setelah menjadi juara IBL 2025.

Pada ajang tersebut, Arki Dikania Wisnu dan kolega tergabung di Grup A bersama Johor Southern Tigers (Malaysia) dan Hi-Tech Basketball Club (Thailand).

Tim berjuluk Anak Dewa itu masih memiliki pekerjaan rumah karena pemain asing mereka, DJ Cooper dan Joshua Ibarra, diharapkan bisa lebih menyatu dengan Troy Gillenwater.

Kehilangan Jordan Adams membuat juara bertahan IBL itu terseok-seok di kompetisi domestik, setelah menelan enam kekalahan dari 11 laga.

Harapan penggemar tetap tinggi terhadap Dewa United di BCL Asia 2026, setelah sebelumnya Pelita Jaya mampu tampil meyakinkan.

Bersama pelatih Justin Tatum, Andakara Prastawa Dhyaksa cum suis mampu finis di peringkat ketiga.

Menarik ditunggu kiprah Dewa United Banten pada BCL Asia 2026 yang rencananya digelar di Tangerang mulai 27 Maret mendatang.

