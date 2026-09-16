Dewa United Banten Menjelma Jadi Jago Tandang, Borneo FC Jadi Korban Berikutnya

jpnn.com - Dewa United Banten FC meraih kemenangan atas Borneo FC. Laga ini sejatinya merupakan partai pekan kelima Super League 2026/27.

Namun, pertandingan dimajukan untuk memfasilitasi Borneo FC yang akan tampil di kompetisi Asia.

Bertandang ke Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (16/9/2026), skuad asuhan Osmar Loss menang dengan skor 3-1.

Gol kemenangan Banten Warriors dicetak Denilson melalui penalti pada menit ke-90+1. Dia kemudian kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-90+6.

Satu gol lainnya disumbangkan Johnathan pada menit ke-14.

Sementara itu, Borneo FC hanya mampu membalas melalui Ikhsan Zikrak pada menit ke-49.

Pelatih Dewa United Osmar Loss mengaku senang dengan kemenangan yang diraih anak asuhnya di kandang Borneo FC.

Hasil tersebut membuat Dewa United mencatatkan dua kemenangan dalam tiga pertandingan awal Super League 2026/27. Sebelumnya, mereka mengalahkan Persik Kediri dengan skor 1-0 dan bermain imbang 2-2 kontra Bhayangkara FC.