Dewa United Banten Pertahankan Jordan Adams, Siap Bersaing di BCL Asia 2026

jpnn.com - Dewa United Banten memastikan Jordan Adams tetap menjadi pemain asing untuk IBL 2026 mendatang.

Pemain kelahiran 8 Juli 1994 ini juga siap tampil bersama tim berjuluk Anak Dewa di Basketball Champions League (BCL) Asia 2026.

"BCL Asia levelnya berbeda, dan saya sangat bersemangat untuk tantangan itu. Ambisi saya jelas, yakni datang untuk bersaing, bukan hanya ikut serta."

"Dengan roster yang kami miliki dan chemistry yang sudah terbentuk, saya percaya kami bisa memberi kejutan," ungkap mantan penggawa Memphis Grizzlies tersebut.

Dukungan Manajemen Dewa United

Presiden Dewa United Banten, Michael Oliver Wellerz menyambut positif keputusan Adams untuk bertahan.

Dengan pengalamannya, Jordan Adams diharapkan mampu membantu Dewa United bersaing di Basketball Champions League (BCL) Asia.

Baca Juga: Jordan Adams Bawa Dewa United Bangkit dari Keterpurukan seusai Menang Lawan BPJ

"Jordan adalah pilar penting dalam perjalanan kami. Selain kontribusinya di lapangan, dia membawa mentalitas juara yang kami butuhkan."

"Kami yakin keberlanjutan kerja sama ini akan membuat Dewa United makin kompetitif di IBL 2026 dan siap bersaing di level Asia," ujar pria yang akrab disapa Owe itu.