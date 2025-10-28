Dewa United Banten Tambah Komposisi Pelatih untuk Tampil di BCL Asia 2026

jpnn.com - Tim basket Dewa United Banten memperkuat komposisi kepelatihan menjelang tampil di ajang Basketball Champions League (BCL) Asia 2026.

Juara bertahan IBL tersebut merekrut pelatih asal Turki Murat Dikmen sebagai asisten dari Agusti Juble Bosch.

Para penggemar berharap kolaborasi Murat dengan Agusti dapat membawa Kaleb Ramot Gemilang dan kolega bersaing di kompetisi kasta tertinggi bola basket Asia.

Pengalaman Mentereng Murat Dikmen

Murat Dikmen tercatat memiliki curiculum vitae mentereng. Ia pernah menukangi tim asal Azerbaijan Nakhchivan pada periode 2023–2025.

Dengan pengalamannya mengenal basket di benua Kuning, Murat diharapkan mampu memberikan dimensi permainan berbeda bagi Dewa United saat berlaga di BCL Asia 2026.

Diharapkan Membantu Pengembangan Pemain Muda

Kehadiran Murat juga diyakini bisa membantu pengembangan pemain muda Dewa United, berbekal pengalamannya menangani kelompok usia di Turki.

Pemain-pemain seperti Radithyo Wibowo, Bryan Korisano, Coby Khae Jennings, Kennie Elbert Kristanto, hingga Arthur Vadel Krisma Putra diharapkan dapat berkembang lebih pesat.

Menarik ditunggu kiprah Dewa United Banten musim depan, baik di IBL maupun di BCL Asia 2026.