Dewa United Bisa Bikin Malut United & Persebaya Tertekan
jpnn.com - TANGERANG – Kapten Dewa United Ricky Kambuaya optimistis timnya bisa mengalahkan PSBS Biak pada pekan ke-32 Super League di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (8/5).
Andai menang, Dewa United tembus Top 4 dan memberi tekanan buat Malut United dan Persebaya Surabaya.
"Jika bisa mendapat tiga poin ketika menghadapi PSBS Biak, itu akan sangat penting bagi posisi kami di klasemen," kata Ricky.
"Saya dan rekan-rekan setim siap memberikan yang terbaik demi meraih kemenangan," imbuh Ricky.
Dengan hanya menyisakan tiga pertandingan di pengujung musim, Ricky menyebut ambisi tim untuk finis di posisi terbaik masih sangat besar.
Baginya, tidak ada pilihan lain selain memenangi seluruh laga tersisa.
"Posisi di klasemen masih bisa diperbaiki. Karena itu, kami menargetkan kemenangan dalam seluruh pertandingan tersisa," kata Ricky. (il/jpnn)
Jadwal Pekan ke-32 dan Klasemen Super League
ileague
Laga Super League malam ini, PSBS Biak vs Dewa United di Sultan Agung. Cek klasemen yooh
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jika Persija Lebih Dulu Mencetak Gol dari Persib
- Persija vs Persib: Macan Kemayoran Tetap Ngotot Meski Terusir dari Rumah
- Persija Jakarta Harus Siap, Mesin Gol Persib Bandung Sedang Lapar
- Persib Punya Tembok Besi, Persija Sedang Buas di Depan Gawang
- Persija Terusir dari Jakarta, Mauricio Souza Soroti Lapangan Segiri
- Umuh Muchtar Sebut Duel Persija Kontra Persib Final Sesungguhnya