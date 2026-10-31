Dewa United Bisa Jadi Batu Sandungan, Shin Tae-yong Ingatkan Persija soal Ini
jpnn.com - Enam kemenangan sudah menjadi modal Persija Jakarta untuk menguasai puncak BRI Super League 2026/27.
Namun, bagi Shin Tae-yong, pencapaian tersebut belum menjadi alasan untuk merasa puas.
Pelatih asal Korea Selatan itu justru ingin Persija terus menjaga standar permainan ketika menghadapi tantangan berikutnya, yakni bertandang ke markas Dewa United.
Shin menilai perjalanan kompetisi masih panjang. Karena itu, dia meminta seluruh pemain mempertahankan kedisiplinan dan semangat kerja yang telah membawa Persija berada di posisi teratas.
Shin Tae-yong Tak Ingin Persija Terbuai
Bagi Shin Tae Yong, mempertahankan performa membutuhkan komitmen dari seluruh anggota tim.
Dia pun mengingatkan agar status sebagai pemuncak klasemen tidak membuat anak asuhnya kehilangan etos kerja.
"Bisa berada di posisi teratas merupakan hasil dari kerja keras seluruh pemain. Saya tidak ingin ada yang bersikap sombong dan bermain setengah-setengah," ucapnya.
Dewa United Jadi Ujian Berikutnya
Kini, konsistensi Persija akan kembali diuji ketika bertandang ke markas Dewa United.
Persija Jakarta sudah enam kali menang dan memimpin klasemen. Namun, Shin Tae-yong punya pesan khusus sebelum Macan Kemayoran menghadapi Dewa United.
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