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Dewa United dan Persija Jakarta Dominasi TC Timnas Indonesia

Dewa United dan Persija Jakarta Dominasi TC Timnas Indonesia
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Dua pemain Persija Jakarta Rizky Ridho dan Shayne Pattynama saat menjalani latihan menjelang FIFA ASEAN Cup 2026 di PTIK, Jakarta. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Dewa United Banten dan Persija Jakarta menjadi dua tim dengan jumlah pemain terbanyak yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam pemusatan latihan di Bali.

Kedua klub tersebut masing-masing menyumbangkan enam pemain.

Dari Dewa United, ada Egy Maulana Vikri, Ivar Jenner, Rafael Struick, Alfharezzi Buffon, Alta Ballah, dan Taisei Marukawa.

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Sementara itu, Persija mengirimkan Nadeo Argawinata, Dony Tri Pamungkas, Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Rayhan Hannan, dan Arlyansyah Abdulmanan.

Pemusatan latihan dijadwalkan berlangsung pada Senin (9/11/2026) hingga Selasa (17/11/2026) di Bali United Training Center, Gianyar.

Selain menjalani latihan, Skuad Garuda juga dijadwalkan melakoni pertandingan uji coba melawan Bali United pada akhir pemusatan latihan.

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Menarik ditunggu hasil dari agenda di Pulau Dewata tersebut setelah Timnas Indonesia gagal menggelar pertandingan uji coba di kawasan Timur Tengah. (fal/jpnn)

Sebaran pemain Timnas Indonesia pada pemusatan latihan di Bali

Dewa United Banten dan Persija Jakarta menjadi tim penyumbang terbanyak pemain Timnas Indonesia yang menjalani pemusatan latihan di Bali

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