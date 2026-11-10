Dewa United dan Persija Jakarta Dominasi TC Timnas Indonesia
jpnn.com - Dewa United Banten dan Persija Jakarta menjadi dua tim dengan jumlah pemain terbanyak yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam pemusatan latihan di Bali.
Kedua klub tersebut masing-masing menyumbangkan enam pemain.
Dari Dewa United, ada Egy Maulana Vikri, Ivar Jenner, Rafael Struick, Alfharezzi Buffon, Alta Ballah, dan Taisei Marukawa.
Sementara itu, Persija mengirimkan Nadeo Argawinata, Dony Tri Pamungkas, Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Rayhan Hannan, dan Arlyansyah Abdulmanan.
Pemusatan latihan dijadwalkan berlangsung pada Senin (9/11/2026) hingga Selasa (17/11/2026) di Bali United Training Center, Gianyar.
Selain menjalani latihan, Skuad Garuda juga dijadwalkan melakoni pertandingan uji coba melawan Bali United pada akhir pemusatan latihan.
Menarik ditunggu hasil dari agenda di Pulau Dewata tersebut setelah Timnas Indonesia gagal menggelar pertandingan uji coba di kawasan Timur Tengah. (fal/jpnn)
Sebaran pemain Timnas Indonesia pada pemusatan latihan di Bali
Dewa United Banten dan Persija Jakarta menjadi tim penyumbang terbanyak pemain Timnas Indonesia yang menjalani pemusatan latihan di Bali
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