Dewa United Datangkan Jean Mangabeira, Misi Juara Super League Makin Serius

jpnn.com, JAKARTA - Manajemen Dewa United Banten memperkuat komposisi pemain skuad untuk menatap Super League 2026/27 dengan mendatangkan Jean Mangabeira.

Pemain kelahiran 10 Maret 1997 itu diharapkan bisa menambah kekuatan tim asuhan Osmar Loss dengan pengalaman yang dimiliki.

Tercatat pesepak bola asal Brasil itu pernah merasakan atmosfer sepak bola di kompetisi Republik Ceko hingga Paraguay.

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Terakhir pria asal Rondonopolis bermain di kompetisi kasta ketiga Negeri Samba bersama Figueirense.

Jean sendiri mengaku senang bisa bergabung dengan tim berjuluk Anak Dewa tersebut pada musim 2026/27.

Pria berusia 28 tahun itu berharap pengalaman yang dimilikinya bisa memberikan dimensi baru dalam permainan Dewa United.

"Kesempatan yang sangat besar bergabung dengan tim yang memiliki organisasi yang baik serta ambisi untuk menjadi juara.

“Itu menjadi alasan utama saya memilih Dewa United. Target klub sejalan dengan ambisi saya, yaitu menjalani musim yang luar biasa dan berjuang untuk meraih gelar," ujar Jean.