Dewa United Datangkan Pelatih Juara Liga Iran dan Thailand

jpnn.com - Dewa United mengambil langkah besar sebagai persiapan menghadapi musim 2026/27. Klub asal Banten tersebut memilih memercayakan proyek jangka panjang kepada pelatih asal Brasil Osmar Loss.

Nama Osmar bukan sosok sembarangan di sepak bola Asia. Sebelum menerima pinangan Dewa United, dia lebih dahulu mengoleksi prestasi di berbagai kompetisi luar negeri.

Osmar pernah membawa klub Thailand Buriram United menyapu bersih empat trofi dalam satu musim. Selain itu, dia membawa Persepolis FC menjuarai Liga Iran.

Rekam jejak itulah yang membuat manajemen Dewa United menilai Osmar sebagai figur yang tepat untuk memimpin Banten Warriors memasuki babak baru.

Langsung Terkesan dengan Dewa United

Sesaat setelah mulai menjalani aktivitas bersama tim, Osmar mengaku terkesan dengan keseriusan klub dalam membangun fondasi jangka panjang.

Menurutnya, kualitas sarana latihan menjadi salah satu indikator bahwa Dewa United tidak sekadar ingin menjadi peserta kompetisi, tetapi juga memiliki arah pengembangan yang jelas.

"Saya sangat senang melihat fasilitas yang dimiliki Dewa United. Klub ini menunjukkan bahwa mereka memiliki visi yang jelas tentang arah yang ingin dituju," jelasnya.

Bukan hanya fasilitas yang mencuri perhatiannya. Sambutan dari seluruh elemen klub juga membuat proses adaptasi berlangsung lebih nyaman.