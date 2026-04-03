Dewa United Incar Poin Penuh Lawan PSIM Yogyakarta, Target Top 5 pada Akhir Musim
jpnn.com, JAKARTA - Dewa United Banten bertekad kembali melanjutkan tren positif saat jumpa PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League 2025/26.
Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink menyebut bahwa hasil imbang 1-1 melawan Persija Jakarta, menjadi motivasi anak asuhannya meraih kemenangan melawan tim berjuluk Laskar Mataram.
“Kami menilai tim menampilkan performa yang baik setelah melawan Persija. Dari laga tersebut, kami mengambil hal-hal positif sebagai bekal untuk menghadapi pertandingan berikutnya,” ungkap juru taktik kelahiran 22 Februari 1963 itu.
Manajer asal Belanda itu bertekad untuk membawa kemenangan buat tim berjuluk Anak Dewa tersebut untuk memperbaiki posisi di tabel klasemen.
Sementara ini, Ricky Kambuaya dan kolega masih tertahan di peringkat kesembilan setelah mengoleksi 34 angka hasil dari sepuluh kemenangan, empat imbang, dan 11 kalah.
Manajemen Dewa United berharap semifinalis Liga 2 musim 2022 tersebut bisa tembus lima besar pada akhir musim dengan komposisi pemain yang ada.
“Kami merasa siap dan tentu memiliki ambisi untuk mengakhiri musim dengan posisi yang lebih tinggi.”
“Dengan sembilan pertandingan tersisa, tim bertekad untuk terus memperbaiki peringkat di klasemen,” ujar mantan pelatih Galatasaray itu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
