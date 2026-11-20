jpnn.com - SERANG – Dewa United gagal memanfaatkan keuntungan bermain sebagai tuan rumah saat menjamu Persita Tangerang dalam Derbi Banten pada pekan ke-10 Super League.

Meski menguasai jalannya laga, sering menguasai bola, dan tampil lebih agresif, Dewa United kalah 0-1 di BIS, Serang, Jumat (20/11) malam

Gol semata wayang dalam pertandingan itu dicetak Rayco Rodriguez pada menit ke-54.

Dewa United masih tampil terbuka dan menyerang saat bermain dengan sepuluh pemain, menyusul kartu merah yang diterima Noah Sadaoui pada menit ke-72.

Persita mempertahankan keunggulan, bermain lebih tenang, dan rapat di belakang.

Skor 0-1 hingga akhir derbi.

Hasil yang membuat Persita untuk sementara berada di urutan ke-5, di atas Persib Bandung.

Sementara itu, kekalahan membuat Dewa United gagal menyalip Persija Jakarta di puncak klasemen pada pekan ini.