Dewa United Kalah dari Persita, Garudayaksa Menang Lagi
jpnn.com - SERANG – Dewa United gagal memanfaatkan keuntungan bermain sebagai tuan rumah saat menjamu Persita Tangerang dalam Derbi Banten pada pekan ke-10 Super League.
Meski menguasai jalannya laga, sering menguasai bola, dan tampil lebih agresif, Dewa United kalah 0-1 di BIS, Serang, Jumat (20/11) malam
Gol semata wayang dalam pertandingan itu dicetak Rayco Rodriguez pada menit ke-54.
Dewa United masih tampil terbuka dan menyerang saat bermain dengan sepuluh pemain, menyusul kartu merah yang diterima Noah Sadaoui pada menit ke-72.
Persita mempertahankan keunggulan, bermain lebih tenang, dan rapat di belakang.
Skor 0-1 hingga akhir derbi.
Hasil yang membuat Persita untuk sementara berada di urutan ke-5, di atas Persib Bandung.
Sementara itu, kekalahan membuat Dewa United gagal menyalip Persija Jakarta di puncak klasemen pada pekan ini.
Menang dari Dewa United membuat Persita untuk sementara berada di urutan ke-5, di atas Persib Bandung.
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