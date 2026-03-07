Dewa United Kalah di Manila, Jan Olde Riekerink Tetap Berani Janji Hal Ini
jpnn.com - Dewa United Banten FC harus pulang dengan hasil kurang memuaskan setelah takluk 0-1 dari Manila Digger FC pada leg pertama perempat final AFC Challenge League.
Pertandingan yang berlangsung di Rizal Memorial Stadium, Manila, Kamis (5/3/2026) malam itu, ditentukan oleh satu gol tuan rumah.
Gol penentu kemenangan Manila Digger dicetak oleh Kenji Nishioka pada menit ke-21.
Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink menilai timnya sebenarnya memiliki peluang untuk menghindari kekalahan.
Namun menurut dia, lini belakang tim kurang sigap menghadapi strategi umpan panjang yang kerap dimainkan tuan rumah.
"Saya rasa kami kurang cerdas dalam mengantisipasi bola-bola panjang."
"Pasalnya, setiap kali mereka bermain panjang, kami tidak memiliki kecerdasan untuk mundur dua meter sebelum mereka melepaskan umpan," jelas pelatih asal Belanda itu.
Meski kalah pada pertemuan pertama, peluang Dewa United untuk melaju ke semifinal masih terbuka.
Dewa United takluk 0-1 dari Manila Digger di Filipina. Pelatih Jan Olde Riekerink tetap berani membuat janji.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dewa United Lesu di Leg I Perempat Final AFC Challenge League
- Manila Digger Vs Dewa United: Kambuaya Minta Dukungan WNI
- Malam Ini, Dewa United Masuk ke Markas Manila Digger FC
- Bhayangkara FC Membekuk Dewa United, Persis Solo Akhirnya..
- Persib, Borneo FC, dan Dewa United Menang, Ada yang Terbesar
- Kemenangan Dewa United Melawan Borneo FC Jadi Kado Spesial Buat Jan Olde Riekerink