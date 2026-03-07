menu
Dewa United Kalah di Manila, Jan Olde Riekerink Tetap Berani Janji Hal Ini

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - Dewa United Banten FC harus pulang dengan hasil kurang memuaskan setelah takluk 0-1 dari Manila Digger FC pada leg pertama perempat final AFC Challenge League. 

Pertandingan yang berlangsung di Rizal Memorial Stadium, Manila, Kamis (5/3/2026) malam itu, ditentukan oleh satu gol tuan rumah.

Gol penentu kemenangan Manila Digger dicetak oleh Kenji Nishioka pada menit ke-21.

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink menilai timnya sebenarnya memiliki peluang untuk menghindari kekalahan.

Namun menurut dia, lini belakang tim kurang sigap menghadapi strategi umpan panjang yang kerap dimainkan tuan rumah.

"Saya rasa kami kurang cerdas dalam mengantisipasi bola-bola panjang."

"Pasalnya, setiap kali mereka bermain panjang, kami tidak memiliki kecerdasan untuk mundur dua meter sebelum mereka melepaskan umpan," jelas pelatih asal Belanda itu.

Meski kalah pada pertemuan pertama, peluang Dewa United untuk melaju ke semifinal masih terbuka.

