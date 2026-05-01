Dewa United Kirim 4 Pemain ke Timnas Indonesia, Riekerink Ingatkan Hal Penting Ini
jpnn.com - Empat pemain Dewa United mendapat kehormatan berupa panggilan ke Timnas Indonesia.
Nama-nama seperti Brian Fattari, Egy Maulana Vikri, Stefano Lilipaly, dan Wahyu Prasetyo masuk ke dalam skuad proyeksi Piala AFF 2026.
Mereka dijadwalkan segera bergabung dalam agenda pemusatan latihan bersama skuad Garuda asuhan John Herdman.
Pemanggilan pemain-pemain di atas menunjukkan bahwa performa Dewa United mulai menyita perhatian di level nasional.
Pelatih Dewa United mengaku tak keberatan meski harus kehilangan beberapa pemain dalam waktu dekat.
Baginya, melihat pemain mengenakan seragam timnas menjadi kebanggan tersendiri.
"Kami merasa bangga dengan kesempatan yang mereka dapatkan. Ini menunjukkan bahwa usaha dan performa mereka selama ini tidak sia-sia," jelas pelatih asal Belanda itu.
Riekering pun menitipkan pesan kepada anak asuhnya yang mendapat panggilan Timnas Indonesia.
Empat pemain Dewa United mendapat kehormatan berupa panggilan ke Timnas Indonesia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Timnas U-19 Tambah Kekuatan, 7 Pemain Diaspora Masuk Radar Piala AFF 2026
- Dewa United Target Finis 4 Besar
- Shayne Pattynama Bahagia Dipanggil Timnas Indonesia, Tapi Tak Bisa Tampil di FIFA Matchday
- Dipanggil Timnas Indonesia, Klok Siap Buktikan Diri di Tengah Tekanan yang Dihadapi Persib
- Mauricio Souza Tegaskan Alasan Eksel Runtukahu Layak Bela Timnas Indonesia
- Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Panggil 23 Pemain untuk Persiapan Piala AFF 2026