Dewa United Kudeta Puncak Klasemen, Alexis Messidoro Langsung Beri Peringatan

jpnn.com - Dewa United Banten FC sukses merebut puncak klasemen sementara Super League 2026/2027 setelah menumbangkan Persijap Jepara dengan skor 2-0.

Gelandang andalan Alexis Messidoro mengingatkan rekan-rekannya agar tidak cepat puas dan tetap menjaga kekompakan demi mempertahankan posisi teratas hingga akhir musim.

Kemenangan di Banten International Stadium, Serang, Selasa (20/10) malam, menjadi modal berharga bagi Banten Warriors untuk melanjutkan tren positif. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Dewa United musim ini.

Messidoro menilai kekompakan pemain menjadi salah satu faktor penting di balik keberhasilan timnya. Menurut gelandang asal Argentina itu, persaingan sehat di dalam skuad harus terus dijaga jika Dewa United ingin meraih prestasi besar.

"Di grup ini ada kompetisi yang sangat sehat, dan itu sangat penting untuk meraih hal-hal besar. Baik bermain sejak awal maupun dari bangku cadangan, kami akan selalu mendukung dan memberikan yang terbaik untuk tim," tegas pemain bernomor punggung 28 tersebut.

Dia juga menegaskan bahwa perjuangan Dewa United tidak boleh berhenti setelah berhasil merebut puncak klasemen. Konsistensi dan kebersamaan harus tetap menjadi pegangan seluruh pemain di tengah ketatnya persaingan.

"Tim besar dibentuk oleh kelompok yang solid, dan ini adalah jalan yang tepat untuk kita jaga sampai akhir," pungkasnya.

Di sisi lain, kemenangan atas Persijap tidak diraih dengan mudah. Messidoro mengakui tim tamu sempat memberikan kejutan melalui perubahan taktik dan skema permainan, terutama pada babak pertama.