Dewa United Kunci Gelar Juara Nasional Tim Sprint Rally 2025

jpnn.com, JAKARTA - Kondisi lintasan becek dan hujan deras tak mampu menggoyahkan dominasi Dewa United Motorsports di Kejurnas Sprint Rally Putaran 6, Sirkuit Hidzie, Cikembar, Sukabumi, (7–9/11).

Tim yang dikenal solid dan matang dalam persiapan itu memastikan gelar Juara Nasional Tim Sprint Rally 2025, setelah tampil mendominasi di hampir seluruh kelas.

Meski poin klasemen sudah tak terkejar sejak awal seri, para pereli Dewa United tetap tampil all-out di lintasan yang licin akibat hujan deras.

Di Special Stage 2 (SS2), bahkan harus dibatalkan karena kondisi ekstrem yang mengancam keselamatan pembalap.

“Kunci keberhasilan kami adalah persiapan matang dan kerja sama solid antara pereli serta tim teknis. Penyetelan mobil dan strategi menghadapi hujan jadi faktor utama,” ungkap Team Director Dewa United Motorsports Kusuma Bagya, melalui keterangannya, Senin (10/11).

Dominasi di Semua Kelas

Dewa United Motorsports benar-benar menunjukkan kekuatan total. Hampir semua kelas utama berhasil dimenangkan oleh tim—mulai dari R2, F1, F3, M1, hingga RC3.

Di kelas RC3, TB Adhi bersama co-driver Fahrezi Fadh tampil gemilang dengan Ford Fiesta Rally3, mencatat waktu terbaik 14 menit 00,1 detik.