Dewa United Lesu di Leg I Perempat Final AFC Challenge League

jpnn.com - MANILA - "Manila Digger FC mendominasi, tetapi harus puas dengan kemenangan 1-0 melawan Dewa United FC yang tampil lesu di leg pertama perempat final AFC Challenge League 2025/26, di Stadion Rizal Memorial.

Itu ulasan awak The AFC.

Dewa United disebut sluggish, lebih kurang berarti lesu.

Gol Kenji Nishioka di babak pertama mengamankan keunggulan tipis bagi anak asuh Kim Versales untuk dipertahankan di leg kedua pekan depan.

"Tuan rumah bisa saja menggandakan keunggulan mereka pada menit ke-29 jika bukan karena penyelamatan beruntun dari kiper Dewa United Sonny Stevens," kupasan AFC.

"Babak kedua dimulai dengan lambat, dengan Manila Diggers memilih untuk bertahan, sementara Dewa United - meskipun telah berusaha sebaik mungkin, gagal menemukan terobosan."