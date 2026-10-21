Dewa United Makin Perkasa, Alexis Messidoro Ungkap Rahasia di Balik Layar

jpnn.com - Dewa United Banten FC makin menunjukkan kekuatannya di BRI Super League 2026/27.

Kemenangan 2-0 atas Persijap Jepara di Banten International Stadium, Selasa (20/10/2026) malam, mengantarkan Banten Warriors ke puncak klasemen sementara sekaligus menjaga rekor tak terkalahkan.

Gelandang Dewa United Alexis Messidoro menyebut hasil positif tersebut sangat berarti bagi timnya.

Menurut pemain asal Argentina itu, Persijap memberikan tantangan tersendiri karena menerapkan pendekatan permainan yang berbeda dari perkiraan.

"Saya sangat bahagia karena kami berhasil mendapatkan tiga poin yang begitu penting. Persijap merupakan lawan tangguh," ucapnya.

Dia menjelaskan Dewa United telah mempersiapkan diri selama sepekan untuk menghadapi berbagai kemungkinan strategi lawan.

Meski harus menyesuaikan permainan ketika pertandingan berlangsung, Messidoro bersyukur bisa ikut membantu tim meraih hasil maksimal.

Persaingan Sehat Jadi Kekuatan Dewa United

Kontribusi Messidoro terlihat pada babak kedua ketika umpan bola matinya berhasil disambut Nick Kuipers untuk memecah kebuntuan pada menit ke-79.