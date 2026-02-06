Dewa United Mendapatkan Ivar Jenner, Ada yang Mengejutkan
jpnn.com - TANGERANG - Dewa United mendapatkan tanda tangan gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner, untuk memperkuat skuad hingga akhir musim Super League 2025/26.
Pemain berusia 22 tahun itu bergabung dari klub Belanda, FC Utrecht.
Ivar bukan nama asing di kancah sepak bola nasional. Dia telah menjadi langganan pengisi sektor tengah Timnas Indonesia dalam berbagai turnamen internasional.
“Sebelum memutuskan bermain di Indonesia, saya sudah mencari tahu seperti apa kompetisinya," tuturnya.
“Bagi saya saat ini yang terpenting adalah mendapatkan menit bermain. Oleh karena itu, saya mengambil langkah ini agar bisa tampil secara reguler bersama tim utama, sebelum kembali ke Belanda atau melanjutkan karier di negara Eropa lainnya setelah musim berakhir," imbuhnya.
Dia juga membagikan kesan pertamanya setelah menjalani sesi latihan bersama Dewa United.
"Meski belum sempat melihat seluruh pemain berlatih, saya menilai level permainan berada pada standar yang baik dan cukup mengejutkan," katanya.
Ivar menilai komposisi tim saat ini dihuni oleh pemain-pemain dengan kualitas mumpuni.
Ivar Jenner membela Dewa United hingga akhir musim Super League 2025/26. Setelah itu...
