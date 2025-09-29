Dewa United Motorsport Menjuarai Kejurnas Sprint Rally Putaran 4
jpnn.com, JAKARTA - Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Sprint Rally Putaran 4 sukses digelar di Sirkuit POJ City, Semarang (27-28/9).
Pada seri tersebut, Tim Dewa United Motorsports berhasil mengukuhkan sebagai juara tim dan mendapat tambahan 30 poin.
Dengan pencapaian itu Dewa United Motorsports mengeklaim makin mengukuhkan posisi tim sebagai salah satu yang terkuat pada musim 2025.
Keberhasilan Dewa United Motorsport diraih setelah tim merebut podium di berbagai kelas, mulai dari R2, R1, F, M, dan RC3.
“Kunci keberhasilan Dewa United Motorsports menjadi juara tim ialah kematangan pembalap dan mobil," ungkap Team Director Dewa United Motorsports Kusuma Bagka dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (29/9).
"Pembalap harus menjaga kondisi fisiknya tetap prima, sementara setting mobil harus disesuaikan dengan karakter trek yang sangat teknikal."
Sirkuit POJ City memang terkenal berkarakter tektikal dengan banyak tikungan tajam dan permukaan lintasan yang menuntut konsentrasi tinggi.
Dimulai dari kelas R1, pereli Muliana Saleh dan H. Rizky Fauzi bersaing ketat dengan Adidharma Wicaksono serta Arya Putra.
Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Sprint Rally Putaran 4 sukses digelar di Sirkuit POJ City, Semarang (27-28/9). Dewa United Motorsport keluar sebagai juara tim
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dapat Peluru Baru, Toyota Gazoo Racing Indonesia Bidik Gelar Juara Reli Nasional
- Dewa United MSRT Siap Memanaskan Persaingan Kejurnas Reli 2025
- Ada Kejutan dari Fandy Adianto dan Garasi 350 di Ajang MB Club INA –MOMRC 2024
- Sean Gelael Menang di FIA WEC 2024 Bukti Komitmen Pertamina Dukung Atlet Mendunia
- Shell Eco Marathon 2023 di Sirkuit Mandalika, Jumlah Peserta Meningkat
- Renaldi Hutasoit Nilai Mandalika Sudah Layak untuk Balap Mobil Tingkat Dunia