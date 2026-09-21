Dewa United Mulai Bidik Persib, Osmar Loss Janjikan Sesuatu yang Beda

jpnn.com - Dewa United mulai mengalihkan perhatian ke laga berat berikutnya, yaitu melawan Persib Bandung. Setelah melewati tiga laga awal dengan hasil positif, pelatih Osmar Loss memiliki waktu cukup panjang untuk mempersiapkan tim sebelum duel tersebut.

Dewa United sukses mengamankan tiga poin setelah menaklukkan PSS dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026/27. Hasil itu sekaligus menjaga mereka tetap berada dalam persaingan papan atas klasemen.

Namun, pekerjaan Dewa United belum selesai. Persib sudah menunggu di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada 11 Oktober mendatang.

Dewa United memiliki waktu persiapan yang cukup panjang. Jeda kompetisi akibat FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi kesempatan bagi Osmar Loss untuk melakukan evaluasi sekaligus menyusun strategi menghadapi sang juara bertahan.

Osmar memberi sinyal bahwa Dewa United bisa tampil dengan wajah berbeda saat menghadapi Persib. Menurutnya, waktu istirahat dan latihan yang lebih panjang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan permainan tim.

"Sekarang kami punya waktu untuk beristirahat dan kembali bekerja. Ketika menghadapi Persib pada 11 Oktober nanti, kemungkinan kami bisa menunjukkan sesuatu yang berbeda," ujar Osmar.

Pelatih asal Brasil itu menyadari Persib maupun tim-tim lain mulai mempelajari permainan Dewa United setelah beberapa pertandingan awal. Karena itu, ia tidak ingin timnya hanya mengandalkan pola permainan yang sama.

"Saya tahu setiap tim akan saling menganalisis dan mencoba mengantisipasi kekuatan yang sudah kami tunjukkan dalam tiga pertandingan pertama, sementara kami sudah menjalani empat pertandingan," katanya.

Dewa United sendiri datang ke duel tersebut dengan modal kemenangan. Taisei Marukawa dan kawan-kawan berhasil melewati perlawanan PSS dengan skor 2-1.

Di sisi lain, Persib juga membawa kepercayaan diri tinggi. Maung Bandung sukses meraih kemenangan 2-1 ketika bertandang ke markas Persijap Jepara.