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Dewa United Panen Panggilan Timnas, Enam Pemain ke Indonesia, Satu ke Jamaika

Dewa United Panen Panggilan Timnas, Enam Pemain ke Indonesia, Satu ke Jamaika
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Skuad Dewa United. Foto: Dewa United.

jpnn.com - Dewa United Banten FC menjadi salah satu klub yang menyumbangkan banyak pemain untuk agenda FIFA Matchday November 2026.

Total tujuh penggawa Banten Warriors mendapat kesempatan membela negara masing-masing pada periode kali ini.

Enam pemain akan bergabung dengan Timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di bawah arahan John Herdman. Sementara itu, satu nama lainnya, yakni Damion Lowe mendapat tugas memperkuat Timnas Jamaika.

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Enam pemain yang masuk daftar panggilan Timnas Indonesia ialah Alfharezzi Buffon, Ivar Jenner, Rafael Struick, Alta Ballah, Egy Maulana Vikri, dan Taisei Marukawa.

Dewa United menyambut positif kepercayaan yang diberikan kepada para pemainnya. Kesempatan tersebut dinilai dapat membantu mereka meningkatkan kualitas sekaligus mendapatkan pengalaman berharga di level internasional.

"Pemanggilan enam pemain ini menjadi kesempatan penting untuk mengembangkan kemampuan mereka," tulis Dewa United.

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Berbeda dengan enam rekannya, Damion Lowe akan menjalani agenda internasional bersama Jamaika.

Bek Dewa United itu kembali masuk dalam daftar pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi Meksiko pada perempat final Concacaf Nations League.

Dewa United Banten FC menjadi salah satu klub yang menyumbangkan banyak pemain untuk agenda FIFA Matchday November 2026.

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