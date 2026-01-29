Dewa United Pantas Waspada dengan Intensitas Persebaya
jpnn.com - SURABAYA - Gelandang anyar Persebaya Pedro Matos mengirimkan pesan terbuka buat Bonek & Bonita -fan Persebaya.
Pemain yang didatangkan dari Semen Padang itu mengaku tak sabar bermain di Gelora Bung Tomo, saat Persebaya menjamu Dewa United pada pekan ke-19 Super League, Minggu (1/2).
"Saya sangat menantikan bermain di GBT. Banyak orang mengatakan atmosfernya luar biasa. Dukungan Bonek dan Bonita pasti akan memberi energi tambahan bagi kami,” katanya di halaman Persebaya
Matos mendapat kesempatan melakoni debut bersama Persebaya di markas PSIM Yogyakarta (25/1).
Saat itu, Matos masuk sebagai pemain pengganti, menggantikan Milos Raickovic pada menit ke 71. Gelandang berusia 28 tahun itu tampil apik meskipun hanya bermain 24 menit.
Menurut catatan Persebaya, Pedro mampu memenangi 86 persen duel atas pemain PSIM.
Matos mengaku senang mendapat mandat dari Pelatih Persebaya untuk menempel ketat bintang PSIM Ze Valente.
Dia pun tak sabar menantikan laga Persebaya vs Dewa United.
Salah satu big match pekan ke-19 Super League Persebaya vs Dewa United di GBT. Jangan lupa, tuh.
