Dewa United Punya Kans Menggusur Persija Sore Ini
jpnn.com - MAKASSAR – Pelatih Dewa United Osmar Loss mengatakan bahwa persaingan di papan atas klasemen Super League saat ini menjadi motivasi tambahan bagi timnya.
Banten Warriors -julukan Dewa United, untuk sementara menempati peringkat ketiga dengan jarak dua poin dari pemuncak klasemen, Persija Jakarta.
Osmar menegaskan bahwa target tim sejak awal musim adalah menjaga konsistensi di 3 Besar sekaligus terus bersaing untuk posisi tertinggi.
“Sejak laga pertama liga, inilah pertama kalinya kami berada di luar dua posisi teratas menyusul hasil pertandingan Persita melawan Borneo," tuturnya seperti dikutip dari halaman Dewa United.
"Target kami sejak awal adalah bertahan di tiga besar hingga akhir musim dan bersaing di papan atas. Dengan satu kemenangan saja, kami dapat kembali ke posisi pertama, dan itulah tujuan kami hingga akhir musim. Kami selalu mengincar tiga poin, termasuk pada laga ini (vs PSM Makassar)," imbuh Osmar.
Dewa United akan menjadi tamu buat PSM Makassar sore ini.
Andai menang, Dewa United berhak nongkrong di puncak menggusur Persija.
Menurut Osmar, di tengah padatnya jadwal dan masalah kebugaran (cedera) pemain, timnya harus tetap siap melakoni pertandingan di ajang apa pun.
Dewa United akan menjadi tamu buat PSM Makassar pada pekan ke-11 Super League sore ini.
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