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Dewa United Punya Peluang Besar Menggusur Persija

Dewa United Punya Peluang Besar Menggusur Persija
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Bintang Dewa United Taisei Marukawa. Foto: dewaunited

jpnn.com - TANGERANG - Dewa United berpeluang besar memimpin klasemen Super League pada Selasa (20/10).

Itu lantaran Dewa United yang kini berada di peringkat kedua klasemen, main lebih dahulu dari si penghuni pucuk klasemen Persija.

Dewa United akan menjadi tuan rumah untuk si juru kunci Persijap Jepara di Stadion Internasional Banten, Serang, Selasa malam.

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Sementara itu, Persija baru merumput pada Rabu (21/10) menjamu Arema FC.

Jadwal Pekan ke-6 Super League
Dewa United Punya Peluang Besar Menggusur Persijaileague

Jarak poin Dewa United dengan Persija cuma satu poin. Jadi, jika menang melawan Persijap, Dewa United memimpin klaseme dan memberi tekanan secara tak langsung buat Persija.

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Gelandang serang Dewa United Taisei Marukawa memahami hal itu dan mengatakan timnya harus menjaga fokus pada permainan sendiri.

"Kami sudah siap menghadapi pertandingan besok. Namun, lawan baru saja mengganti pelatih, sehingga kami belum mengetahui secara pasti bagaimana mereka akan bermain nanti,” ujarnya.

Pekan ke-6 Super League bergulir mulai Selasa besok. Cek jadwal lengkap dan klasemen sementara.

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