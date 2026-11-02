Dewa United Siap Kudeta Persija! Marukawa Ungkap Syarat untuk Rebut Puncak Klasemen

jpnn.com - Persija Jakarta kini tak lagi bisa merasa nyaman di puncak klasemen BRI Super League 2026/2027. Dewa United Banten FC mulai memberikan tekanan setelah memangkas jarak dengan Macan Kemayoran.

Kemenangan dramatis 2-1 atas Persija di Banten International Stadium, Serang, Sabtu (31/10/2026), menjadi bukti keseriusan Banten Warriors dalam persaingan papan atas.

Winger Dewa United Taisei Marukawa meminta rekan-rekannya tidak cepat berpuas diri dan terus menjaga konsistensi permainan. Menurutnya, tambahan tiga poin dari Persija harus menjadi modal untuk terus bersaing di papan atas.

Baginya, kemenangan tersebut tidak akan berarti banyak jika tim gagal mempertahankan performa positif pada pertandingan berikutnya.

"Kami harus terus berjuang lebih keras lagi. Kami harus terus menang demi tim ini, Dewa United," tegas Marukawa.

Dewa United kini makin dekat dengan posisi teratas. Selisih satu poin dari Persija membuat persaingan di papan atas klasemen kian ketat.

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Marukawa sendiri menjadi salah satu sosok penting di balik kemenangan Dewa United. Masuk sebagai pemain pengganti, mantan penggawa Persebaya Surabaya dan PSIS Semarang itu mencetak gol penentu pada menit ke-85. Penampilan apiknya juga mengantarkannya meraih penghargaan Player of the Match.

Sebelumnya, Dewa United sempat tertinggal setelah Rayhan Hannan membawa Persija unggul cepat pada menit keempat. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan melalui sundulan Denilson Junior menjelang turun minum.